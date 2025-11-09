На Камчатке нашли попавшего под лавину мужчину

«Мужчина, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, обнаружен», — говорится в сообщении telegram-канала регионального МЧС. Там добавили, что он жив, и в данный момент проводятся работы по его эвакуации. Для этого к месту происхождения направляются спасатели и врач из ближайшего населенного пункта.