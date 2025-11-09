Ричмонд
На Камчатке нашли попавшего под лавину мужчину

На Камчатке в районе Агинского месторождения был найден мужчина, которого накрыло снежной массой. Об этом рассказали в МЧС.

Мужчину эвакуируют.

«Мужчина, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, обнаружен», — говорится в сообщении telegram-канала регионального МЧС. Там добавили, что он жив, и в данный момент проводятся работы по его эвакуации. Для этого к месту происхождения направляются спасатели и врач из ближайшего населенного пункта.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел накануне, 8 ноября. В результате схода лавины двое рабочих, находившихся на буровой площадке, оказались под снегом. К сожалению, в ходе поисковых работ одного из них спасти не удалось — его тело было извлечено из-под завалов.