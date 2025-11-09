Ричмонд
Почти десять человек задержали в России за взаимодействие с СБУ

Почти десять человек, включая граждан России и иностранных подданных, были арестованы по уголовному делу об участии в террористическом сообществе, сотрудничавшем со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом РИА Новости сообщил информированный источник, знакомый с ходом расследования.

По данным собеседника агентства, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что одним из основных обвиняемых является иностранный гражданин, который, по версии следствия, установил контакт с СБУ.

В настоящее время задержанные содержатся в следственных изоляторах Москвы, включая известный СИЗО «Лефортово».

