Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Геолог, попавший под лавину на Камчатке, найден живым

Спасатели нашли геолога, попавшего под лавину у Агинского месторождения на Камчатке. По предварительным данным, он жив. Об этом сообщает телеграм-канал регионального ГУ МЧС.

Источник: Life.ru

«Мужчина, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, обнаружен. По предварительной информации, он жив. В настоящее время ведутся работы по его эвакуации», — уточнили в ведомстве.

К месту схода лавины из села Мильково выезжают спасатели местного поисково-спасательного отряда и врач из районной больницы. Поисково-спасательные работы вели порядка 20 человек.

Напомним, ранее в Камчатской крае произошёл сход снежной массы, под которой оказались двое мужчин. В результате один из них — машинист буровой установки — погиб. Следственные органы региона начали проверку инцидента. ЧП произошло вечером 8 ноября на территории Агинского месторождения в Быстринском районе Камчатского края. В результате схода снежной лавины погиб 39-летний машинист буровой установки подрядной организации.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше