Шесть человек погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком под Новосибирском

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП с участием фуры и легковушки в Новосибирской области. Об этом сообщили в ГУМВД по региону.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь» 9 ноября в 4:30 по местному времени.

Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ-21099 на 139 километре выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Volvo.

По предварительным данным, на месте ДТП скончались водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ: мужчина, женщина и трое несовершеннолетних.

Водитель большегруза не пострадал.

На опубликованных с места происшествия фотографиях видно, что фура полностью перекрыла проезд по дороге, соединяющей Новосибирск с Кемерово.