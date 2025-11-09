Шесть человек погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком под Новосибирском

Авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь» 9 ноября в 4:30 по местному времени.
Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ-21099 на 139 километре выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Volvo.
По предварительным данным, на месте ДТП скончались водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ: мужчина, женщина и трое несовершеннолетних.
Водитель большегруза не пострадал.
На опубликованных с места происшествия фотографиях видно, что фура полностью перекрыла проезд по дороге, соединяющей Новосибирск с Кемерово.