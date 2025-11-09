Трое детей и трое взрослых погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком

Автомобиль ВАЗ-21099, двигавшийся в сторону Кемерово, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате столкновения погибли все находившиеся в легковом автомобиле: водитель, два взрослых пассажира и трое детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения. Водитель грузовика не пострадал.