Трое детей и трое взрослых погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком

В Новосибирской области произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизни шести человек. По предварительным данным ГУ МВД по региону, авария случилась 9 ноября на 139-м километре автодороги Р-255 «Сибирь».
Автомобиль ВАЗ-21099, двигавшийся в сторону Кемерово, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате столкновения погибли все находившиеся в легковом автомобиле: водитель, два взрослых пассажира и трое детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения. Водитель грузовика не пострадал.
В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов для установления всех обстоятельств происшествия. Движение по трассе перекрыто в обоих направлениях.
