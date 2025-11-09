Почти десять человек задержаны в Москве по делу о сотрудничестве с СБУ

4 ноября стало известно, что врач приемного отделения из Донецкой Народной Республики получил 15 лет колонии по делу о госизмене. Суд установил, что в прошлом году обвиняемый через мессенджер вышел на контакт с представителем Службы безопасности Украины и согласился на тайное сотрудничество. Впоследствии он получил задание собирать сведения о воинских частях Минобороны РФ.