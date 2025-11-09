Почти десять человек задержаны в Москве по делу о сотрудничестве с СБУ

Почти десять человек, включая граждан России и иностранцев, арестованы по уголовному делу об участии в террористическом сообществе, которое, по данным следствия, сотрудничало с Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил источник, осведомленный о ходе расследования.
Обвиняемым вменяется участие в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ. В деле также фигурируют неустановленные лица. Основным фигурантом, по информации источника, является иностранный гражданин, который, предположительно, установил связь с СБУ.
В настоящее время все обвиняемые содержатся в столичных следственных изоляторах, в том числе в «Лефортово», передает РИА Новости.
4 ноября стало известно, что врач приемного отделения из Донецкой Народной Республики получил 15 лет колонии по делу о госизмене. Суд установил, что в прошлом году обвиняемый через мессенджер вышел на контакт с представителем Службы безопасности Украины и согласился на тайное сотрудничество. Впоследствии он получил задание собирать сведения о воинских частях Минобороны РФ.