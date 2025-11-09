Главе СК доложат о конфликте в коттеджном поселке в Подмосковье

«В эфире новостного выпуска на одном из федеральных телеканалов сообщалось о причинении телесных повреждений мужчине в ходе массовой драки между соседями в одном из коттеджных поселков Московской области. Сообщается, что конфликт произошел после сделанного потерпевшим замечания о нарушении общественного порядка. По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”). Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — рассказали в пресс-службе.