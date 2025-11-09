Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главе СК доложат о конфликте в коттеджном поселке в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после конфликта в коттеджном поселке в Подмосковье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе СК РФ.

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

«В эфире новостного выпуска на одном из федеральных телеканалов сообщалось о причинении телесных повреждений мужчине в ходе массовой драки между соседями в одном из коттеджных поселков Московской области. Сообщается, что конфликт произошел после сделанного потерпевшим замечания о нарушении общественного порядка. По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”). Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что центральный аппарат ведомства взял на свой контроль исполнение поручения.