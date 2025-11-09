Около шести взрывов прогремело над Воронежем

Местные жители сообщили, что услышали около 4:30 утра минимум пять-шесть громких хлопков на окраине города, а также видели яркие вспышки в небе. После этого в некоторых домах начались перебои со светом, а у кого-то электричество пропало полностью. Официальной информации о последствиях атаки на данный момент нет, передает Telegram-канал Shot.