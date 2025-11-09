Около шести взрывов прогремело над Воронежем

Взрывы прогремели над Воронежем, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). После этого в одном из районов города начались перебои с электроснабжением. Об этом стало известно в воскресенье, 9 ноября.
Местные жители сообщили, что услышали около 4:30 утра минимум пять-шесть громких хлопков на окраине города, а также видели яркие вспышки в небе. После этого в некоторых домах начались перебои со светом, а у кого-то электричество пропало полностью. Официальной информации о последствиях атаки на данный момент нет, передает Telegram-канал Shot.
Ранее стало известно, что Украина столкнулась с масштабными отключениями электроэнергии в ряде регионов, включая Киев и Харьков, после серии ночных ударов по энергетической инфраструктуре. Министерство энергетики страны сообщило о повреждениях, вызвавших блэкаут.