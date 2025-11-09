Криминалист Игнатов: убийцы выследили криптоинвестора Новака по соцсетям

Современные системы видеонаблюдения помогли оперативно раскрыть убийство криптоинвестора Романа Новака и его жены, рассказал aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
Эксперт отметил, что сыщики, скорее всего, проверили связи и контакты Новака и установили, кто из людей, с которыми он общался или имел связь, вылетел в ОАЭ.
«Здесь, конечно, помогли и технические средства связи. Телефоны и видеокамеры наблюдения были подняты, все проверены и лица были идентифицированы», — объяснил криминалист.
Он поделился мнением, что убийство Новака было вопросом времени.
«По роду деятельности Новак был и не жилец на этом свете. У него было слишком много долгов и осталось людей, которых он обманул. Он считал, что скрылся, уехав из РФ, а на самом деле его нашли, вывезли. Он отказался от условий и за что, в принципе, был убит вместе со своей женой», — сказал криминалист.
Игнатов добавил, что против Новака могла сработать его привычка выкладывать фото в соцсетях.
«Преступники могли мониторить местонахождение Новака. По соцсетям можно все установить. По большому счету, вот эти люди, которые вставляют свою жизнь в соцсети, богатство, роскошь, я считаю, совершают большую роковую ошибку, предоставляя огромной аудитории информацию о себе», — уточнил он.
Как установили следователи, криптоинвестора Новака и его жену похитили и убили в ОАЭ. По подозрению в организации и убийстве задержали трех человек. Кроме того, задержали по подозрению в пособничестве еще четверых.