Криминалист Игнатов: убийцы выследили криптоинвестора Новака по соцсетям

В установлении подозреваемых в убийстве Новака значительную роль могли сыграть камеры видеонаблюдения, отметил криминалист Игнатов. Он подчеркнул, что оперативники провели тщательную проверку связей и передвижений Новака и его контактов.

Источник: Аргументы и факты

Современные системы видеонаблюдения помогли оперативно раскрыть убийство криптоинвестора Романа Новака и его жены, рассказал aif.ru криминалист Михаил Игнатов.

Эксперт отметил, что сыщики, скорее всего, проверили связи и контакты Новака и установили, кто из людей, с которыми он общался или имел связь, вылетел в ОАЭ.

«Здесь, конечно, помогли и технические средства связи. Телефоны и видеокамеры наблюдения были подняты, все проверены и лица были идентифицированы», — объяснил криминалист.

Он поделился мнением, что убийство Новака было вопросом времени.

«По роду деятельности Новак был и не жилец на этом свете. У него было слишком много долгов и осталось людей, которых он обманул. Он считал, что скрылся, уехав из РФ, а на самом деле его нашли, вывезли. Он отказался от условий и за что, в принципе, был убит вместе со своей женой», — сказал криминалист.

Игнатов добавил, что против Новака могла сработать его привычка выкладывать фото в соцсетях.

«Преступники могли мониторить местонахождение Новака. По соцсетям можно все установить. По большому счету, вот эти люди, которые вставляют свою жизнь в соцсети, богатство, роскошь, я считаю, совершают большую роковую ошибку, предоставляя огромной аудитории информацию о себе», — уточнил он.

Как установили следователи, криптоинвестора Новака и его жену похитили и убили в ОАЭ. По подозрению в организации и убийстве задержали трех человек. Кроме того, задержали по подозрению в пособничестве еще четверых.