Криминалист Игнатов: убийцы выследили криптоинвестора Новака по соцсетям

«По роду деятельности Новак был и не жилец на этом свете. У него было слишком много долгов и осталось людей, которых он обманул. Он считал, что скрылся, уехав из РФ, а на самом деле его нашли, вывезли. Он отказался от условий и за что, в принципе, был убит вместе со своей женой», — сказал криминалист.