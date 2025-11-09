Красноярец проиграл деньги экс-жены

«Мальчик пользовался старым смартфоном матери, на который было установлено банковское приложение. Зная пароль, мужчина зашел в него и увидел, что на имя женщины открыта кредитная карта с лимитом 157 тысяч рублей. В течение 6 дней он перевел 150 тысяч рублей на свой брокерский счет с надеждой заработать. Однако все эти деньги он проиграл», — рассказали в полиции.