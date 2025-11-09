Красноярец проиграл деньги экс-жены

48-летнего жителя Красноярска будут судить за кражу денег в крупном размере с банковской карты бывшей супруги.
Преступление было совершено в августе этого года, когда потерпевшая на время командировки попросила обвиняемого пожить в ее квартире и присмотреть за их общим сыном.
«Мальчик пользовался старым смартфоном матери, на который было установлено банковское приложение. Зная пароль, мужчина зашел в него и увидел, что на имя женщины открыта кредитная карта с лимитом 157 тысяч рублей. В течение 6 дней он перевел 150 тысяч рублей на свой брокерский счет с надеждой заработать. Однако все эти деньги он проиграл», — рассказали в полиции.
В ходе следствия красноярец полностью возместил женщине причиненный материальный ущерб. Тем не менее, теперь ему предстоит понести уголовную ответственность по ч. 3 ст. 158 УК РФ, предусматривающей следующие виды наказания: штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет.