ВСУ за день потеряли семь станций спутниковой связи Илона Маска

За сутки ВСУ потеряли семь станций спутниковой связи Илона Маска Starlink в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

За сутки ВСУ потеряли семь станций спутниковой связи Илона Маска Starlink в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

«В течение суток противник потерял 7 станций спутниковой связи Starlink», — заявил Миськов. Его слова приводит ТАСС.

Помимо этого, украинские войска потеряли более 285 солдат, две боевые бронированные машины (включая HMMWV). К тому же Маськов рассказал про уничтоженные 14 автомобилей ВСУ, бронетранспотер «Буцефал» и пять пунктов управления БПЛА.

Ранее сообщалось об уничтожении российскими силами тяжелых гексакоптеров и станций Starlink в районе Гуляйполя, а также о продвижении ВС РФ и установлении контроля над населенными пунктами Полтавка и Чунышино. Бои продолжаются на покровском, харьковском, донецком и других направлениях.

