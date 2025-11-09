В трёх регионах России объявили ракетную опасность

Ранее после взрывов, прогремевших над Воронежем, в одном из районов города начались перебои со светом. По предварительным данным, работали расчёты противовоздушной обороны, сбито несколько воздушных целей. По словам местных жителей, около 4:30 они проснулись от громких взрывов. Всего было слышно минимум 5−6 громких хлопков на окраине Воронежа, сопровождавшихся яркими вспышками в небе. Вслед за этим в городе начались перебои с электричеством: свет то «моргал», то полностью пропадал.