Отец насиловал малолетнюю дочь на протяжении восьми лет

В Ирландии суд вынес суровый приговор 51-летнему мужчине, признанному виновным в многолетнем сексуальном насилии над собственной дочерью. Как сообщает издание Irish Mirror, преступления совершались на протяжении восьми лет — с 2012 по 2020 год, начиная с момента, когда девочке исполнилось пять лет.
Эпизоды преступления происходили во время посещений ребёнком отца после развода родителей. В ходе первого нападения мужчина заявил, что она «такая же, как мать». После чего совершил над дочерью насилие, сопровождавшееся избиениями.
Когда девочка попыталась рассказать матери о происходящем, преступник пригрозил убить всю семью и подвергнуть аналогичному насилию её младшую сестру, после чего вновь изнасиловал ребёнка.
Девочка, испытывавшая сильную физическую боль, долгое время молчала о произошедшем. Позже её младшая сестра подтвердила факт свидетельства части инцидентов.
Расследование началось лишь в 2023 году, когда потерпевшая, повзрослев, решилась раскрыть тайну сначала подруге, затем матери, после чего семья обратилась в правоохранительные органы. Несмотря на попытки защиты со стороны родственников и сожительницы, суд счёл показания жертвы и её сестры достоверными.
7 ноября 2025 года обвиняемый был приговорён к 12 годам лишения свободы. После отбытия наказания ему запрещено приближаться к дочерям и их матери. В своём заявлении в суде потерпевшая подчеркнула, что сохранила внутреннюю доброту и любовь, несмотря на перенесённые страдания.
