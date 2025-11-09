Ричмонд
В Таиланде перевернулся полный автобус с туристами

Полный туристами автобус перевернулся в Таиланде. Есть пострадавшие. Об этом написали местные СМИ.

Туристический автобус перевернулся из-за дождя, рассказал водитель (архивное фото).

«8 ноября бело-голубой автобус Чиангмай-Бангкок потерял управление и перевернулся на бок на спуске с горы Дой Кхун Тан на трассе. Многие пострадали, так как автобус был почти полон пассажиров», — указано в материале Matichon. Автобус перевернулся и перекрыл дорогу.

Отмечается, что один человек плучил тяжелые травмы. Тем временем четверо получили травмы средней тяжести и 34 человека получили легкие травмы. 18 пассажиров госпитализированы.

Водитель автобуса рассказал, что забрал пассажиров с автовокзала Чиангмая и направился в Бангкок. Из-за дождя и скользкой дороги, автобус потерял управление, врезался в электрический столб и два бетонных ограждения.

Авария с пассажирским автобусом в Таиланде — не единственный случай в последнее время. 6 ноября в Хабаровске произошло ДТП с автобусом и поездом. Четыре человека пострадали. Об этом сообщал «Ридус».