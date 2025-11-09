На Камчатке нашли мужчину, попавшего под лавину

Спасатели обнаружили мужчину, которого занесло снегом при сходе лавины на Камчатке, сообщило Главное управление МЧС России по региону.
Инцидент произошёл вечером 8 ноября в районе месторождения в Быстринском районе. Под лавину попали двое сотрудников подрядной организации, которые работали на буровой площадке. Один из них погиб.
Второй мужчина, по предварительным данным, выжил. В настоящее время проводится работа по его эвакуации с горы. В поисках участвовали приблизительно 20 человек.
«Сейчас из села Мильково в район схода лавины готовятся выехать спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда КГКУ “ЦОД” и врач Мильковской районной больницы», — уточнило ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю в своём Telegram-канале.
Напомним, в начале октября три туриста сорвались при подъеме на Вилючинский вулкан на Камчатке. В результате происшествия погибли два человека. Также была госпитализирована альпинистка, у которой, в частности, выявили переохлаждение.