В Омске произошла авария с подростком за рулем Hyundai

7 ноября около 19:00 на проспекте Мира в Омске зарегистрировали ДТП с пострадавшим. По данным УМВД, Hyundai под управлением 19-летнего юноши не уступил дорогу при развороте и столкнулся с ВАЗ-21140, за рулем которого находился несовершеннолетний 2007 года рождения.