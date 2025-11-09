Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске произошла авария с подростком за рулем Hyundai

Двое молодых людей получили травмы.

Источник: Комсомольская правда

7 ноября около 19:00 на проспекте Мира в Омске зарегистрировали ДТП с пострадавшим. По данным УМВД, Hyundai под управлением 19-летнего юноши не уступил дорогу при развороте и столкнулся с ВАЗ-21140, за рулем которого находился несовершеннолетний 2007 года рождения.

В результате автоаварии травмировались водитель и 20-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля. Они обратились в медучреждение. Врачи назначили пострадавшим курсы амбулаторного лечения. На месте автоаварии отработали сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в Черлакском районе под колеса иномарки попал шестилетний мальчик.