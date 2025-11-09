В Омске произошла авария с подростком за рулем Hyundai

7 ноября около 19:00 на проспекте Мира в Омске зарегистрировали ДТП с пострадавшим. По данным УМВД, Hyundai под управлением 19-летнего юноши не уступил дорогу при развороте и столкнулся с ВАЗ-21140, за рулем которого находился несовершеннолетний 2007 года рождения.
В результате автоаварии травмировались водитель и 20-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля. Они обратились в медучреждение. Врачи назначили пострадавшим курсы амбулаторного лечения. На месте автоаварии отработали сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в Черлакском районе под колеса иномарки попал шестилетний мальчик.