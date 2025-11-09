В Новосибирской области в ДТП с грузовиком погибли 6 человек, включая 3 детей

Ранее прокуратура Республики Крым сообщали о ДТП на Крымском мосту. В результате происшествия погибли два человека, ещё двое пострадали. По предварительным данным, 8 ноября 2025 года водитель Mercedes-Benz при обгоне автобуса «Краснодар-Севастополь» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля, двое несовершеннолетних госпитализированы.