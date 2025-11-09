Ричмонд
В Новосибирской области в ДТП с грузовиком погибли 6 человек, включая 3 детей

В Новосибирской области в лобовом столкновении легковушки ВАЗ-21099 с грузовиком Volvo погибли шесть человек, трое из которых — дети. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, 9 ноября в 4:30 по местному времени (00:30 мск) на 139-м километре трассы Р-255 «Сибирь» водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. Легковая машина двигалась из Новосибирска в сторону Кемерова, грузовик — во встречном направлении.

Согласно информации МВД, жертвами ДТП стали все находившиеся в легковом автомобиле: водитель, мужчина, женщина и трое несовершеннолетних детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения. Водитель грузовика не пострадал.

На месте дорожно-транспортного происшествия осуществляют работу экипаж Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводящие проверку по установлению обстоятельств инцидента. На участке трассы организовано реверсивное движение.

Ранее прокуратура Республики Крым сообщали о ДТП на Крымском мосту. В результате происшествия погибли два человека, ещё двое пострадали. По предварительным данным, 8 ноября 2025 года водитель Mercedes-Benz при обгоне автобуса «Краснодар-Севастополь» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля, двое несовершеннолетних госпитализированы.

