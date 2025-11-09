Ричмонд
Мошенники заставили хабаровского подростка перевести им семейные сбережения

17-летний юноша перевёл преступникам около 3000 долларов США.

Источник: Хабаровский край сегодня

В полицию Хабаровска поступило заявление от 43-летней женщины о розыске её несовершеннолетнего сына, исчезнувшего вечером накануне. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», вернувшись домой с работы около 19 часов, она узнала от младшего ребёнка, что старший сын ушёл из дома с рюкзаком, а его мобильный телефон был вне зоны доступа сети.

Мать спокойно отвела младшего сына на тренировку, а вернувшись домой около 20 часов обратила внимание на беспорядок. Проверяя вещи старшего сына, она обнаружила пропажу паспорта и зарядного устройства его телефона. Также исчез кошелёк с валютой, примерно 3 тысячи долларов США. Попытки связаться с сыном снова не увенчались успехом.

Родители немедленно предприняли меры, проверив последнее местоположение смартфона юноши в одном из торговых центров. Они обошли все залы, но сына нигде не нашли. Им пришлось обратиться в полицию.

Лишь спустя сутки стало известно место пребывания молодого человека. Оказалось, что ранее он подвергся обману со стороны группы телефонных мошенников. Преступники, угрожая привлечением к ответственности за финансирование враждебного государства и организацией следственных действий, вынудили мальчика забрать сбережённые родителями деньги и перевести их на специально созданный ими счёт якобы для последующего официального «декларирования».

Подросток, действуя согласно рекомендациям преступников, взял наличные, а затем, скачав специальное мобильное приложение и применяя технологию бесконтактной оплаты, провёл три последовательных транзакции общим объёмом порядка трёх тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».