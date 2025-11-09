Мошенники заставили хабаровского подростка перевести им семейные сбережения

В полицию Хабаровска поступило заявление от 43-летней женщины о розыске её несовершеннолетнего сына, исчезнувшего вечером накануне. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», вернувшись домой с работы около 19 часов, она узнала от младшего ребёнка, что старший сын ушёл из дома с рюкзаком, а его мобильный телефон был вне зоны доступа сети.