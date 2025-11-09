Шесть человек, включая троих детей, погибли в ДТП в Новосибирской области

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в результате аварии, произошедшей в Новосибирской области. Трагедия случилась на автодороге Р-255 «Сибирь» около 4:30 утра. Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.