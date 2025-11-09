Шесть человек, включая троих детей, погибли в ДТП в Новосибирской области

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в результате аварии, произошедшей в Новосибирской области. Трагедия случилась на автодороге Р-255 «Сибирь» около 4:30 утра. Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.
По предварительным, водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Кемерово, выехал на полосу встречного движения на 139-м километре трассы. Там произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении.
В результате лобового столкновения погибли водитель ВАЗ-21099 (1995 года рождения) и его пассажиры: мужчина (1989 года рождения), женщина (1990 года рождения) и трое несовершеннолетних детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения. Водитель грузовика Volvo 1985 года рождения в ДТП не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства аварии. Движение на участке трассы организовано по реверсивной схеме, говорится в сообщении.
Ранее две массовые аварии произошли в Щербинке. В результате столкновения 15 машин пострадали два человека.