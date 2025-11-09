Ричмонд
Лавина накрыла геологов на Камчатке: что известно, какая обстановка на месте ЧП сейчас

На Камчатке 8 ноября в районе Агинского месторождения сошла лавина. Сообщается, что снежные массы накрыли нескольких рабочих.

На Камчатке нашли второго мужичину, попавшего под лавину.

На Камчатке 8 ноября в районе Агинского месторождения сошла лавина. Сообщается, что снежные массы накрыли нескольких рабочих.

Одного из них обнаружили живым. Для эвакуации пострадавшего к месту происшествия направляются специалисты. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.

Как шли спасательные работы после схода лавины.

Несчастный случай произошел с сотрудниками горно-металлургической компании «Ареал», которая специализируется на разработке месторождений цветных и драгоценных металлов. Под снег попало два человека.

Известно, что «Ареал» ведет деятельность в 11 регионах страны. В штате предприятия более 16 тысяч сотрудников.

В ходе поисковых работ было извлечено тело рабочего — 39-летнего машиниста подрядной организации. Спасти его не удалось. Следственное управление СК и прокуратура Камчатского края проводят проверки по факту происшествия.

Утром 9 ноября к поисково-спасательным работам подключились представители Камчатского спасательного центра МЧС России — два специалиста. Они привезли в район ЧП необходимое оборудование: лавинные щупы и биперы.

Кроме того, спасатели организовали инструктаж и взяли на себя руководство поисковыми мероприятиями на месте происшествия. В операции приняли участие примерно 20 сотрудников предприятия.

После схода лавины нашли выжившего.

Спасатели обнаружили второго мужчину, 29-летнего помощника, который попал под снежную лавину вместе с 39-летним машинистом. По данным спасателей, он жив.

«Мужчина, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, обнаружен», — сообщает telegram-канал регионального МЧС. По информации МЧС, ведутся работы по его эвакуации. К месту происшествия уже направляются спасатели и врач.

В ближайшее время спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» вместе с врачом Мильковской районной больницы отправятся из села Мильково в район, где произошел сход лавины.

