Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области в ДТП с участием грузовика погибли шесть человек

Жертвами ДТП стали трое детей, в том числе новорождённый.

Источник: Аргументы и факты

Шесть человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и легкового автомобиля в Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в автодороге Р-255 «Сибирь». Погибли трое взрослых и трое детей, в том числе младенец.

Правоохранители рассказали, что столкнулись ВАЗ-21099 и Volvo. По предварительным данным, водитель ВАЗ выехал на встречную полосу.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался по автодороге Р-255 “Сибирь” со стороны Новосибирска в сторону Кемерово и на 139-м километре выехал на полосу для встречного движения (выезд запрещён), где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении», — говорится в сообщении.

Погибли водитель ВАЗ и его пассажиры: «мужчина, женщина и трое несовершеннолетних детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения».

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия на Крымском мосту погибли два человека.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше