В Новосибирской области в ДТП с участием грузовика погибли шесть человек

«Водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался по автодороге Р-255 “Сибирь” со стороны Новосибирска в сторону Кемерово и на 139-м километре выехал на полосу для встречного движения (выезд запрещён), где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении», — говорится в сообщении.