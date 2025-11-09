В Новосибирской области в ДТП с участием грузовика погибли шесть человек

Шесть человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и легкового автомобиля в Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
ДТП произошло в автодороге Р-255 «Сибирь». Погибли трое взрослых и трое детей, в том числе младенец.
Правоохранители рассказали, что столкнулись ВАЗ-21099 и Volvo. По предварительным данным, водитель ВАЗ выехал на встречную полосу.
«Водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался по автодороге Р-255 “Сибирь” со стороны Новосибирска в сторону Кемерово и на 139-м километре выехал на полосу для встречного движения (выезд запрещён), где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении», — говорится в сообщении.
Погибли водитель ВАЗ и его пассажиры: «мужчина, женщина и трое несовершеннолетних детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения».
