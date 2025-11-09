Иноагента Чирикову* выселили из квартиры в Москве

Согласно документам, Чирикова* произвела отчуждение принадлежащей ей доли в квартире в пользу одного из истцов на основании договора дарения в 2018 году. Она не проживала в квартире более десяти лет, не производила оплату ЖКУ и не предпринимала попыток вселиться в квартиру, указано в материалах.