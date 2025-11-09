Маньяк скрывался будто призрак: 15 лет серия жестоких злодеяний в Перми оставалась нераскрытой

Потерпевшие выразили признательность следователям и криминалистам за то, что виновный понесет заслуженное наказание. Когда преступник оказался за решоткой, одна из пострадавших рассказала, что через несколько недель после изнасилования она увидела маньяка на улице. На нем была та же клетчатая рубашка, она узнала в нем своего обидчика, но не решилась сообщить об этом в правоохранительные органы.