Под Новосибирском перекрыли трассу после ДТП с шестью погибшими

ДТП произошло 9 ноября около 4:30 утра. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21099, следуя из Новосибирска в Кемерово, выехал на встречную полосу у моста через реку Лебяжья, где двойная сплошная. Там произошло столкновение с грузовиком Volvo, двигавшимся из Кузбасса.