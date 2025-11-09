Под Новосибирском перекрыли трассу после ДТП с шестью погибшими

Движение по трассе Кемерово-Новосибирск временно перекрыто в обе стороны из-за ДТП в Болотнинском районе, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. В аварии погибли шесть человек, включая троих детей.
ДТП произошло 9 ноября около 4:30 утра. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21099, следуя из Новосибирска в Кемерово, выехал на встречную полосу у моста через реку Лебяжья, где двойная сплошная. Там произошло столкновение с грузовиком Volvo, двигавшимся из Кузбасса.
Все находившиеся в легковушке — водитель 1995 года рождения, мужчины 1989 года рождения, женщина 1990 года рождения и трое детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения — погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.