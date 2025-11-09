Опубликованы кадры обнаружения погребенного под лавиной геолога на Камчатке

Мужчина, попавший под сход снежной массы, обнаружен, его эвакуируют.
На Камчатке обнаружили геолога, погребенного под лавиной. Сейчас его эвакуируют из района происшествия. Официальный telegram-канал Главного управления МЧС России по Камчатскому краю опубликовал видео операции.
На видео видно, как рабочие откапывают геолога и аккуратно выносят его на носилках, укрыв от снега и ветра. «Ведется его эвакуация из района происшествия», — говорится в сообщении МЧС.
В районе Агинского месторождения на Камчатке 8 ноября сошла лавина. Под снежными массами оказались несколько работников.
В ходе поисковых работ было извлечено тело рабочего — 39-летнего машиниста подрядной организации. Еще одного обнаружили живым.