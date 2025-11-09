Ричмонд
Опубликованы кадры обнаружения погребенного под лавиной геолога на Камчатке

На Камчатке обнаружили геолога, погребенного под лавиной. Сейчас его эвакуируют из района происшествия. Официальный telegram-канал Главного управления МЧС России по Камчатскому краю опубликовал видео операции.

Мужчина, попавший под сход снежной массы, обнаружен, его эвакуируют.

На видео видно, как рабочие откапывают геолога и аккуратно выносят его на носилках, укрыв от снега и ветра. «Ведется его эвакуация из района происшествия», — говорится в сообщении МЧС.

В районе Агинского месторождения на Камчатке 8 ноября сошла лавина. Под снежными массами оказались несколько работников.

В ходе поисковых работ было извлечено тело рабочего — 39-летнего машиниста подрядной организации. Еще одного обнаружили живым.

