Три роковые ошибки: криминалист разобрал убийство криптоинвестора Новака

Криптоинвестор Роман Новак и его жена Анна, жестоко убитые в ОАЭ, имели реальный шанс остаться в живых даже после похищения. Таким мнением с aif.ru поделился криминалист Михаил Игнатов. По его словам, трагедия разыгралась по классическому сценарию, популярному в лихие 90-е.
Жадность стоила жизни.
Эксперт убежден: если бы Новак передал требуемый выкуп, похитители, вероятно, отпустили бы его и супругу. Преступники рассчитывали на то, что криптоинвестор не обратится в полицию из-за сомнительного происхождения своих денег.
«Тут 50 на 50. Возможно, они бы отпустили их, учитывая образ жизни Новака, учитывая то, что вряд ли он пойдет в полицию сообщать, что у него украдены деньги. Возникли бы вопросы о том, откуда такая сумма, где и как была заработана, выплачены ли налоги… Он бы этого не делать не смог, потому что он их не заработал, а украл. Но Новак оказался жадным до предела. Цена богатства получилась для него выше собственной жизни и жизни жены», — объяснил Игнатов.
Криминалист провел параллели с 90-ми годами прошлого века.
«Такие истории были часто в 90-х годах, когда похищали мошенников, похищали теневых экономистов и вымогали с них деньги, и они никуда не обращались. Рабочего, человека с фабрики какой-нибудь, явно не пойдут трясти. Пойдут к тем, кто скрывает свои доходы от налогообложения и прячет их. Вот те, конечно, вряд ли сообщат в полицию», — добавил эксперт.
Убийц выдало доверие Новака.
По версии следствия, супругов заманили на арендованную виллу под предлогом обсуждения инвестиций. Игнатов считает, что Новак знал своих убийц или того, кто их направил, но не понял их злых намерений. Это стало его первой фатальной ошибкой.
«С большой долей вероятности Новак знал, к кому он едет. Я думаю, что все-таки они общались и до этой встречи. Скорее всего, было знакомство, поэтому Новак и его жена доверяли пригласившему их на встречу человеку», — предположил криминалист.
Именно этот личный контакт и стал роковой ловушкой.
Второй ошибкой стала привычка делиться в соцсетях фотографиями роскошной жизни.
«Преступники могли мониторить местонахождение Новака. По соцсетям можно все установить. По большому счету, вот эти люди, которые вставляют свою жизнь в соцсети, богатство, роскошь, роскошь, я считаю, совершают большую роковую ошибку, предоставляя огромной аудитории информацию о себе», — уточнил криминалист.
Третьей ошибкой стала уверенность Новака в том, что он может скрыться и его жадность.
«По роду деятельности Новак был и не жилец на этом свете. У него было слишком много долгов и осталось людей, которых он обманул. Он считал, что скрылся, уехав из РФ, а на самом деле его нашли, вывезли. Он отказался от условий и за что, в принципе, был убит вместе со своей женой», — сказал криминалист.
Дело раскрыто благодаря сотрудничеству с ОАЭ.
Быстрое задержание подозреваемых стало возможным благодаря анализу контактов Новака и тесному взаимодействию правоохранительных органов России и ОАЭ.
«Сыщикам сразу ухватили рабочую версию и по ней пошли. Скорее всего, отследили связи Новака, проверили, кто из его окружения вылетел в ОАЭ. Так установили исполнителей, — отметил Игнатов и добавил — Здесь, конечно, помогли и технические средства связи. Телефоны и видеокамеры наблюдения были подняты, все проверены и лица были идентифицированы».
По данным следствия, организаторами и исполнителями убийства считаются Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. Шахт уже арестован, также задержаны четверо пособников. Расследование продолжается.