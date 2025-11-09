Три роковые ошибки: криминалист разобрал убийство криптоинвестора Новака

«Тут 50 на 50. Возможно, они бы отпустили их, учитывая образ жизни Новака, учитывая то, что вряд ли он пойдет в полицию сообщать, что у него украдены деньги. Возникли бы вопросы о том, откуда такая сумма, где и как была заработана, выплачены ли налоги… Он бы этого не делать не смог, потому что он их не заработал, а украл. Но Новак оказался жадным до предела. Цена богатства получилась для него выше собственной жизни и жизни жены», — объяснил Игнатов.