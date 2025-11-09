Мощный взрыв на фосфорном заводе испугал жителей Тараза: видео попало в соцсети

В Instagram-аккаунте Kris.p.presstrz опубликовали видео очевидцев, которые сняли высокий столб дыма и яркую огненную вспышку в небе. На кадрах слышны звуки взрыва и испуганные голоса местных жителей.
Ситуацию объяснили в ДЧС Жамбылской области. Там сообщили, что ЧП произошло на территории Новоджамбулского фосфорного завода.
«На складе по хранению желтого фосфора цеха при переливе вещества в емкость для транспортировки произошел его перелив. В результате взаимодействия фосфора с кислородом воздуха произошло кратковременное загорание. Возгорание оперативно ликвидировано силами работников предприятия. Пострадавших нет», — заявили в ДЧС.
Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники ДЧС для выяснения и уточнения обстоятельств инцидента.
«Информация передана в департамент экологии и соответствующие органы для принятия мер в установленном порядке. Угроза для населения отсутствует», — заявили в ДЧС.