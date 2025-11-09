Мощный взрыв на фосфорном заводе испугал жителей Тараза: видео попало в соцсети

«На складе по хранению желтого фосфора цеха при переливе вещества в емкость для транспортировки произошел его перелив. В результате взаимодействия фосфора с кислородом воздуха произошло кратковременное загорание. Возгорание оперативно ликвидировано силами работников предприятия. Пострадавших нет», — заявили в ДЧС.