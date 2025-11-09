Ричмонд
В Красноярском крае за сутки потушили 12 пожаров

В селе Никольское Манско-Уярского муниципального округа произошел пожар в одноэтажном доме.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 12 пожаров, пострадал один человек. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в селе Никольское Манско-Уярского муниципального округа вспыхнул одноэтажный жилой дом. Возгорание на площади 56 квадратных метров совместно с добровольцами тушили три единицы техники и восемь сотрудников ведомства. При пожаре пострадала женщина. Причина случившегося — неосторожность при курении.

— На ликвидацию последствий ДТП спасатели не выезжали, — добавили в МЧС.

Происшествий на акваториях края специалисты не зафиксировали.