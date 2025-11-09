В Красноярском крае за сутки потушили 12 пожаров

Так, в селе Никольское Манско-Уярского муниципального округа вспыхнул одноэтажный жилой дом. Возгорание на площади 56 квадратных метров совместно с добровольцами тушили три единицы техники и восемь сотрудников ведомства. При пожаре пострадала женщина. Причина случившегося — неосторожность при курении.