В Красноярском крае за сутки потушили 12 пожаров

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 12 пожаров, пострадал один человек. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, в селе Никольское Манско-Уярского муниципального округа вспыхнул одноэтажный жилой дом. Возгорание на площади 56 квадратных метров совместно с добровольцами тушили три единицы техники и восемь сотрудников ведомства. При пожаре пострадала женщина. Причина случившегося — неосторожность при курении.
— На ликвидацию последствий ДТП спасатели не выезжали, — добавили в МЧС.
Происшествий на акваториях края специалисты не зафиксировали.