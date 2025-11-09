Ричмонд
В Челябинске горела сауна в спортивно-оздоровительном комплексе

По предварительным данным, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки.

Источник: AP 2024

В Челябинске горела сауна в спортивно-оздоровительном комплексе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло рано утром в Тракторозаводском районе.

«Сотрудники МЧС России работали на пожаре по улице 40-летия Октября: произошло возгорание в бане-сауне спортивно-оздоровительного комплекса», — прокомментировали в пресс-центре ведомства.

Возгорание ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки. На месте работают специалисты отделения дознания.