В Челябинске горела сауна в спортивно-оздоровительном комплексе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло рано утром в Тракторозаводском районе.
«Сотрудники МЧС России работали на пожаре по улице 40-летия Октября: произошло возгорание в бане-сауне спортивно-оздоровительного комплекса», — прокомментировали в пресс-центре ведомства.
Возгорание ликвидировано на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки. На месте работают специалисты отделения дознания.