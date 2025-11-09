Ричмонд
В Таиланде перевернулся автобус с иностранными туристами

Инцидент случился в горной провинции Лампанг, пострадали не менее 12 человек.

Источник: Аргументы и факты

В Таиланде произошло очередное ДТП с участием туристического автобуса, травмы получили 39 человек.

По информации Matichon, инцидент случился в горной провинции Лампанг. Водитель не справился с управлением, в результате автобус перевернулся.

«Автобус ехал из города Чиангмай в Бангкок, всего в нем было около 38 пассажиров. Двоих пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализировали», — говорится в сообщении.

Точное число пострадавших устанавливается. В настоящее время известно о не менее 12 туристах, получивших травмы.

По информации журналистов, все пассажиры — иностранцы. В основном речь идёт о гражданах арабских государств.

Ранее сообщалось, что при ДТП с туристическим автобусом в провинции Канчанабури в Таиланде пострадали 12 граждан РФ и Белоруссии.