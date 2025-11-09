182 человека погибли из-за нарушений ПДД в Новосибирской области

За первые 10 месяцев 2025 года на дорогах Новосибирской области зарегистрированы сотни ДТП из-за нарушений ПДД водителями, сообщает Госавтоинспекция региона.
Наиболее частыми причинами аварий стали нарушения правил проезда перекрестков (451 ДТП), несоблюдение скоростного режима (382 ДТП) и нарушения правил проезда пешеходных переходов (315 ДТП).
«Основная причина подавляющего большинства ДТП — нарушение Правил дорожного движения», — констатировали в ГИА.
ДТП с выездом на встречную полосу было зафиксировано 249, но они стали самыми смертоносными — 75 погибших и 416 травмированных. Всего за отчетный период в результате нарушений ПДД погибли 182 человека, еще 2024 участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.
В ведомстве подчеркнули, что водители несут ответственность не только за себя, но и за других участников движения.