Опубликовано видео спасения геолога, попавшего под лавину на Камчатке

Видео спасения геолога, попавшего под лавину на Камчатке. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
«Напомним, мужчина, попавший под сход снежной массы, обнаружен живым в ходе поисковой операции. Ведётся его эвакуация из района происшествия», — уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее спасатели нашли геолога, попавшего под лавину у Агинского месторождения на Камчатке. К месту схода лавины из села Мильково выезжали спасатели местного поисково-спасательного отряда и врач из районной больницы. Поисково-спасательные работы вели порядка 20 человек.
