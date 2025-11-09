Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано видео спасения геолога, попавшего под лавину на Камчатке

Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю опубликовала кадры спасения геолога, который попал под лавину на Камчатке. Мужчина всю ночь провёл под снегом.

Источник: Life.ru

Видео спасения геолога, попавшего под лавину на Камчатке. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Напомним, мужчина, попавший под сход снежной массы, обнаружен живым в ходе поисковой операции. Ведётся его эвакуация из района происшествия», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее спасатели нашли геолога, попавшего под лавину у Агинского месторождения на Камчатке. К месту схода лавины из села Мильково выезжали спасатели местного поисково-спасательного отряда и врач из районной больницы. Поисково-спасательные работы вели порядка 20 человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше