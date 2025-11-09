Опубликовано видео спасения геолога, попавшего под лавину на Камчатке

Напомним, ранее спасатели нашли геолога, попавшего под лавину у Агинского месторождения на Камчатке. К месту схода лавины из села Мильково выезжали спасатели местного поисково-спасательного отряда и врач из районной больницы. Поисково-спасательные работы вели порядка 20 человек.