Раскрыты истинные масштабы дезертирства в ВСУ

По информации бюро, лишь около 34 тысяч из покинувших свои части военнослужащих добровольно вернулись на службу. Без учета потерь убитыми и ранеными этот показатель практически соответствует притоку мобилизованных — около 20 тысяч, но не более 30 тысяч человек в месяц.