11 взрослых и четверо детей спаслись из горящего дома в Хабаровске

Еще один пожар произошел в Хабаровске в пятиэтажном жилом доме на улице Ким Ю Чена. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Из задымленного подъезда спасатели вывели на улицу 15 человек, среди которых было четверо детей. Работы на месте происхождения были завершены в течение трех часов. В этом происшествии также никто не пострадал. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России.