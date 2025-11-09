11 взрослых и четверо детей спаслись из горящего дома в Хабаровске

За последние сутки на территории Хабаровского края не случилось ни одной крупной чрезвычайной ситуации. Однако пожарные подразделения выезжали на десять техногенных возгораний, шесть из которых произошли в жилых домах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Один из пожаров случился в Хабаровске на улице Школьной. В нежилом двухэтажном деревянном доме загорелись чердачные помещения, перекрытия и фасад здания. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На тушение пожара пожарным потребовалось более трех часов. К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняются.
Еще один пожар произошел в Хабаровске в пятиэтажном жилом доме на улице Ким Ю Чена. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Из задымленного подъезда спасатели вывели на улицу 15 человек, среди которых было четверо детей. Работы на месте происхождения были завершены в течение трех часов. В этом происшествии также никто не пострадал. Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России.
В настоящее время на большей части территории края сохраняется низкий, первый класс пожарной опасности. Особый противопожарный режим продолжает действовать в шестнадцати муниципальных образованиях, включая города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также в Бикинском, Солнечном, Амурском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, районе имени Лазо, Николаевском, районе имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Ульчском и Хабаровском районах.