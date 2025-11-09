Выбросила, зарезала, закопала: как свердловчанки убивали своих детей

После этого Яшенкова написала мужу сообщение: «Прости меня, пожалуйста. Я плохая мать», собрала вещи и поехала на кладбище, где похоронена ее мама. Супруг-военный ринулся в квартиру, где нашел тело девочки. Он пытался дозвониться до Анастасии, но та поначалу не брала трубку. Когда Яшенкова ответила на звонок, мужчина попросил ее оставаться на месте. Полицейские задержали ее на автовокзале.