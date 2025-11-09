Шесть человек, включая двоих детей, погибли в ДТП по Новосибирском: кадры с места жуткой аварии

Шесть человек погибли в результате лобового столкновения на трассе Р-255 «Сибирь» под Новосибирском. По предварительным данным ГИБДД, авария произошла ранним утром 9 ноября на 139-м километре автодороги. Согласно официальной информации, автомобиль ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo. В легковом автомобиле находились водитель 1995 года рождения и пятеро пассажиров, включая двоих несовершеннолетних детей 2017 и 2025 годов рождения. Все они погибли на месте происшествия. Водитель грузовика, мужчина 1985 года рождения, не пострадал. В настоящее время движение на участке трассы перекрыто в обоих направлениях, на месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.