За месяц в Омской области пропали и до сих пор не найдены 8 человек

Омское подразделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» опубликовало данные о пропажах за октябрь 2025 года.
⠀
В прошлом месяце отряд получил 91 заявку о пропавших людях. Сообщается, что нашли живыми 56 человек, погибли пятеро. Кроме того, добровольцы установили личности девятерых найденных.
Неподтверждёнными остались пять заявок. Увы, до сих пор не найдены восемь человек.
«Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», — пояснили в ПСО «ЛизаАлерт».