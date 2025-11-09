В Братске мужчина отравился угарным газом на пожаре

В Братске 59-летний мужчина отравился угарным газом на пожаре. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, о том, что горит гаражно-строительный кооператив в службу сообщили соседи.
— К моменту прибытия спасателей, автомобиль и другие вещи в гараже уже горели. На улице сотрудники МЧС обнаружили на земле хозяина постройки, — пояснили в пресс-службе ведомства.
В гараже загорелся автомобиль и другие вещи ГУ МЧС по Иркутской области.
Пострадавшего увезли в городскую больницу. Огонь уничтожил 24 квадратных метра. Его потушили 10 пожарных с использованием двух единиц спецтехники. Установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20-летний житель Черемхова спас женщину из горящего дома. В панике 55-летняя хозяйка дома начала звать на помощь и выбивать стекла.