59-летний мужчина отравился угарным газом на пожаре в Братске

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, звеном газодымозащитной службы на улице был обнаружен 59-летний мужчина. С отравлением угарным газом он был госпитализирован. Пламя на 24 кв. метрах ликвидировали 10 огнеборцев и две единицы техники МЧС России.