59-летний мужчина отравился угарным газом на пожаре в Братске

IrkutskMedia, 9 ноября. Накануне вечером, 8 ноября, очевидцы сообщили о горении в гаражно-строительном кооперативе «Галачинский-2» в Братске. На момент прибытия первого подразделения автомобиль и личные вещи, находящиеся внутри гаража, были охвачены огнем.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, звеном газодымозащитной службы на улице был обнаружен 59-летний мужчина. С отравлением угарным газом он был госпитализирован. Пламя на 24 кв. метрах ликвидировали 10 огнеборцев и две единицы техники МЧС России.
Дознаватели ведомства установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске загорелся двухквартирный жилой дом на станции Горка. 44-летний мужчина, хозяин одной из квартир, попытался самостоятельно потушить пламя, но не справился. Его обнаружили сотрудники МЧС и передали медикам.