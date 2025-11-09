В Комсомольске-на-Амуре почтили память погибших на АПЛ «Нерпа»

Коллектив Амурского судостроительного завода провел в Комсомольске-на-Амуре традиционную церемонию поминовения жертв трагедии, произошедшей на атомной подводной лодке «Нерпа» в ноябре 2008 года. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», работники завода ежегодно возлагают цветы к памятникам и местам захоронения погибших, подчеркивая свою глубокую признательность и уважение к подвигу своих коллег.
Катастрофа случилась 8 ноября 2008 года во время испытательного плавания атомохода в водах Японского моря. Причиной инцидента стало неожиданное активирование автоматической системы тушения пожара, что повлекло гибель военнослужащих и гражданских лиц, присутствовавших на борту судна. Всего на борту находилось около 116 человек.
Эта печальная дата является для коллектива завода поводом выразить признание подвигу тех, кто отдал жизнь, исполняя профессиональный долг. Молодые специалисты, следуя примеру старших коллег, продолжают работу над важными проектами отечественного судостроения, сохраняя наследие своего дела и традиций отечественной промышленности.