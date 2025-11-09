В Комсомольске-на-Амуре почтили память погибших на АПЛ «Нерпа»

Коллектив Амурского судостроительного завода провел в Комсомольске-на-Амуре традиционную церемонию поминовения жертв трагедии, произошедшей на атомной подводной лодке «Нерпа» в ноябре 2008 года. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», работники завода ежегодно возлагают цветы к памятникам и местам захоронения погибших, подчеркивая свою глубокую признательность и уважение к подвигу своих коллег.