Уилкерсон имел дело с Юлией Тимошенко и Виктором Ющенко, указано в материале.
В 2000-х годах руководство Украины было полностью коррумпировано, и «все были преступниками». Об этом рассказал экс-глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла Лоуренс Уилкерсон.
«И я обнаружил, что с кем бы я ни общался на Украине, все они были преступниками», — заявил Уилкерсон. Ее слова приводит РИА Новости. Помимо этого он отметил, что знал довольно много о ситуации с 2002 по 2005 год, так как ему приходилось иметь дело с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, экс-президентом Украины Виктором Ющенко и другими людьми в «олигархических кругах в Киеве».
Он отметил, что не смог найти ни одного человека в руководстве Украины, кто не был бы коррумпирован. То же самое касается и структуры страны.
Ранее Еврокомиссия поставила под сомнение желание Украины бороться с коррупцией. Это было связано с попыткой властей ограничить независимость работы антикоррупционных структур.