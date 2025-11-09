На Филиппинах из-за супертайфуна «Фунг-вонг» эвакуированы 100 тыс. человек

На Филиппинах эвакуированы более 100 тысяч жителей восточных и северных регионов страны из-за усиления тайфуна «Фунг-вонг», который в воскресенье достиг категории супертайфуна. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным метеорологов, шторм сопровождается устойчивым ветром скоростью около 185 километров в час, при порывах — до 230 километров в час. Ожидается, что он достигнет побережья провинции Аврора в центральной части острова Лусон не ранее воскресного вечера.
На большей части территории страны объявлена штормовая тревога. Максимальный — пятый — уровень опасности установлен в юго-восточной части Лусона, включая Катандуанес и прибрежные районы Камаринес-Норте и Камаринес-Сур. В районе Манильского метрополитена и прилегающих провинциях действует третий уровень предупреждения.
Местные власти сообщают о перебоях с электроснабжением в ряде районов Восточных Висайских островов. По опубликованным Береговой охраной Филиппин кадрам, эвакуированные с вещами пересаживаются с пассажирских лодок на грузовики в рамках превентивных мер.