Автобус с туристами перевернулся в Таиланде, есть пострадавшие

В провинции Лампанг на севере Таиланда произошло ДТП с туристическим автобусом. Как сообщает газета Matichon, машина перевернулась на спуске с перевала Кхун Тан. По предварительным данным, пострадали 38 человек, возможно, среди них есть граждане России.