Минобороны: Российские силы ПВО за ночь уничтожили 44 украинских беспилотника

— В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому времени 8 ноября до 7:00 по московскому времени 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.