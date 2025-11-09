Минобороны: Российские силы ПВО за ночь уничтожили 44 украинских беспилотника

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 44 украинских беспилотника. Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщили в Министерстве обороны России.
— В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому времени 8 ноября до 7:00 по московскому времени 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 43 дрона были уничтожены над территорией Брянской области.
Еще один беспилотник был сбит над Ростовской областью, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее за ночь 8 ноября над Россией уничтожили 79 украинских дронов. Наибольшее количество пришлось на Ростовскую и Брянскую области.