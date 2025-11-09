Переброска батальона «Арей» в Сумскую область происходит на фоне значительных потерь ВСУ в этом регионе — ранее практически полностью были уничтожены 71-я бригада и 225-й полк. С начала 2025 года ВС РФ освободили 285 населенных пунктов в различных областях, включая Сумскую и Курскую.