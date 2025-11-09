Ричмонд
В Красноярском крае водитель иномарки сбил двух детей на пешеходном переходе

В Богучанах водитель сбил двух школьников на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 8 ноября в Богучанах произошла серьезная авария с участием школьников. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, 27-летний водитель Nissan Sunny, не успев снизить скорость у нерегулируемого пешеходного перехода, допустил наезд на двоих детей.

11-летнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, его ровесница получила ушибы.

Полицейские напоминают о правилах проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Приближаясь к «зебре», следует заранее снизить скорость.

