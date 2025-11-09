За ночь расчёты ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника над регионами России

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 8 ноября до 7.00 мск 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — утончили в ведомстве.
Наибольшее количество беспилотников — 43 — сбили над Брянской областью. Ещё один БПЛА ликвидировали над Ростовской областью.
Ранее возгорание на объекте энергетической инфраструктуры в Курской области привело к отключению электричества. В результате инцидента без электроснабжения остались примерно 2,5 тысячи жителей десяти населённых пунктов Кореневского района. Более 5,6 тысячи абонентов остались без света в Горловке из-за атаки ВСУ. Произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено: 23 трансформаторные подстанции, 8 котельных, 2 школы, 2 детских сада, 5 620 бытовых абонентов.
