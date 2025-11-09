На улицах Омска стали чаще гореть машины

В Омске и области участились случаи возгорания автомобилей. Об этом в воскресенье, 9 ноября 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
За два осенних месяца на улицах горело 38 автомобилей. Основной причиной называется нарушение техники безопасности при попытке «утеплить» подкапотное пространство к зиме.
«В Омской области участились случаи пожаров, вызванные нарушениями правил устройства и эксплуатации технических средств. В сентябре было зафиксировано 11 возгораний автомобилей, а в октябре их число возросло до 27», — заявили в МЧС России по Омской области.
Случаи продолжаются и в ноябре. Седьмого числа во дворе дома по улице Молодова огнем униточжен седан. Пожар на 5 квадратах ликвидировали 5 сотрудников МЧС России, задействовав единицу техники.