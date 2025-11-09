Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улицах Омска стали чаще гореть машины

За два месяца сгорело 38 автомобилей.

Источник: SuperOmsk.ru

В Омске и области участились случаи возгорания автомобилей. Об этом в воскресенье, 9 ноября 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

За два осенних месяца на улицах горело 38 автомобилей. Основной причиной называется нарушение техники безопасности при попытке «утеплить» подкапотное пространство к зиме.

«В Омской области участились случаи пожаров, вызванные нарушениями правил устройства и эксплуатации технических средств. В сентябре было зафиксировано 11 возгораний автомобилей, а в октябре их число возросло до 27», — заявили в МЧС России по Омской области.

Случаи продолжаются и в ноябре. Седьмого числа во дворе дома по улице Молодова огнем униточжен седан. Пожар на 5 квадратах ликвидировали 5 сотрудников МЧС России, задействовав единицу техники.