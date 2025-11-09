Выживший под лавиной на Камчатке геолог находится в среднетяжелом состоянии

В субботу вечером на Агинском месторождении лавина снесла буровую установку, в которой находились два человека. 39-летний машинист подрядной организации был обнаружен мертвым. Поиски 29-летнего помощника были временно приостановлены до рассвета. В воскресенье утром к поисковой операции подключились двое сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России, доставив на место происшествия лавинные щупы и биперы. Спасатели провели инструктаж и взяли на себя руководство поисковыми работами на месте схода лавины, в которых участвовали около 20 сотрудников предприятия.