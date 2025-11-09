Ричмонд
Выживший под лавиной на Камчатке геолог находится в среднетяжелом состоянии

Снежная лавина сошла на Агинском золоторудном месторождении.

Источник: Аргументы и факты

По оценке врачей, состояние геолога, которого спасли после схода снежной лавины на золоторудном месторождении Агинское, характеризуется как средней степени тяжести. У пострадавшего диагностировано общее переохлаждение, сообщили в Министерстве здравоохранения Камчатского края.

«Его состояние средней тяжести, медики сообщают об общем переохлаждении», — говорится в сообщении, опубликованном Минздравом в Telegram-канале.

Как заявил в социальных сетях глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев, из Петропавловска-Камчатского в село Мильково был направлен вертолет Ми-8 территориального центра медицины катастроф. В данный момент спасатели КГКУ «ЦОД» транспортируют геолога, выжившего под лавиной, с места происшествия в Мильково на автомобиле.

«Планируется, что оттуда мужчину эвакуируют на вертолете в краевую столицу, где ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Лебедев.

В субботу вечером на Агинском месторождении лавина снесла буровую установку, в которой находились два человека. 39-летний машинист подрядной организации был обнаружен мертвым. Поиски 29-летнего помощника были временно приостановлены до рассвета. В воскресенье утром к поисковой операции подключились двое сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России, доставив на место происшествия лавинные щупы и биперы. Спасатели провели инструктаж и взяли на себя руководство поисковыми работами на месте схода лавины, в которых участвовали около 20 сотрудников предприятия.

