Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области столкнулись два теплохода на Дону

Прокуратура начала проверку по факту столкновения теплоходов в Ростовской области.

Источник: АиФ Воронеж

Столкновение двух теплоходов произошло на реке Дон в Ростовской области, сообщила Южная транспортная прокуратура.

«Установлено, что 9 ноября 2025 года в акватории реки Дон произошло столкновение двух теплоходов “Клавдия” и “Опал”», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

В результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, удалось избежать разлива нефтепродуктов. Обстоятельства случившегося выясняются. По факту происшествия начала проверку Волго-Донская транспортная прокуратура.

Напомним, в середине октября на реке Ангара рядом с посёлком Листвянка в Иркутской области катер столкнулся с кораблём. В результате случившегося погибли несколько человек.