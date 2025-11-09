В Ростовской области столкнулись два теплохода на Дону

Столкновение двух теплоходов произошло на реке Дон в Ростовской области, сообщила Южная транспортная прокуратура.
«Установлено, что 9 ноября 2025 года в акватории реки Дон произошло столкновение двух теплоходов “Клавдия” и “Опал”», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.
В результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, удалось избежать разлива нефтепродуктов. Обстоятельства случившегося выясняются. По факту происшествия начала проверку Волго-Донская транспортная прокуратура.
Напомним, в середине октября на реке Ангара рядом с посёлком Листвянка в Иркутской области катер столкнулся с кораблём. В результате случившегося погибли несколько человек.